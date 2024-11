Final de semana terminou o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) que é uma prova do Ministério da Educação que serve para conferir as habilidades dos estudantes que concluíram o ensino médio. O Papo de Bar com a ajuda de dois professores de matemática aplicada ao cotidiano, dois físicos especialistas em tríceps e panturrilha, uma professora de português especializada em dança do ventre com pole dance e um químico com pós-graduação em festas eletrônicas resolveu criar um teste para ver se você, isso aí, você mesmo, se sairia bem numa prova dessas. Seguem as questões e não vale colar:

1) Um trem vem a 80 quilômetros por hora de Itajaí para Brusque. O outro

trem está indo de Brusque para Itajaí numa velocidade de 75 quilômetros

por hora. Em que momento esses dois trens vão se encontrar?

a) na curva da morte depois do antigo CTG Mala de Garupa

b) na entrada do Brilhante 1

c) na segunda caminhonete de abacaxi antes do Posto Raimondi

d) nunca, porque a fila está parada ali no trevo de Itajaí

2) Uma garrafa de Brahma 600 ml, custa R$ 7,99 no supermercado. E uma

garrafa de Nova Schin Premium 600 ml, custa R$ 4,99. Qual cerveja você

compra?

a) Brahma, porque Nova Schin não é cerveja

b) Nenhum das duas, porque nenhuma delas é cerveja

c) Nova Schin porque é mais barata e não chapa tanto

d) Só bebo cerveja puro malte, desculpe!

3) Sua mulher chega em casa com dois pastéis de camarão do GG para você.

Em seguida ela abre uma garrafa de cerveja bem gelada, que ela mesmo

tinha posto para gelar e enche o seu copo até a boca. O que ela quer?

a) Nada, ela faz isso porque te ama

b) Quer o cartão

c) Bateu o carro

d) Te ama, mas bateu o carro e quer o cartão

4) Você descobre que o seu cunhado, que você não gosta e com quem já teve

vários arranca rabos, ganhou na Mega-Sena. Ele ainda não contou para

ninguém, o que você faz?

a) Faz um churrasco com camarão e palmito e convida ele e a família pra jantar na sua casa

b) Liga pra ele e diz que ganhou uma cortesia do Fazzenda Park Hotel só que não vai poder usar e quer dar pra ele ir com a família

c) Vai até a casa dele e diz que está vendo que ele está passando por necessidades e que está disposto a lhe emprestar dinheiro se ele quiser, sem juros, na amizade

d) Liga pra sua irmã, conta que o cunhado tinha uma amante na Santa Terezinha e diz pra ela se separar pra ficar com 50% do prêmio

5) O seu vizinho é político. E você descobre que ele é corrupto. Você consegue

provas para incriminá-lo. Você tem tudo na mão para ferrar com a vida

dele, mas descobre que ele está muito doente, o que você faz:

a) Reza um Pai Nosso pra ele e entrega tudo pro Ministério Público

b) Acende uma vela pra ele e entrega tudo pra Polícia Federal

c) Vai até na Madre Paulina a pé e entrega tudo pro pior inimigo dele

d) Todas as alternativas anteriores

6) Você está tomando banho e nota que a sua barriga está aumentando

consideravelmente. O que você faz?

a) Se matricula no mesmo dia na academia mais próxima do seu bar preferido

b) Compra uma bicicleta de 20 mil reais, porque tem que ser uma bike boa pra

pedalar, senão nem vai

c) Compra farinha seca barriga, toneladas…

d) Sai do banho tranquilamente, pega o telefone e pede uma pizza grande do Johnny Chicos

7) Seu amigo, que há muito tempo não fala com você por motivos de “treta

entre amigos”, te manda um whats, dizendo que precisa falar contigo

urgente. O que você pensa na hora?

a) Precisa de dinheiro emprestado

b) Descobriu que você, nas antigas, deu em cima da atual mulher dele

c) Está doente e quer fazer as pazes

d) Errou o número do whats, claro, era pra ter mandado mensagem para outra

pessoa

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pros aniversariantes Júlio César Boos, Duda Belli, Fabiano Martins Zucco, Marcos Paulo de Lemos (Markita) e Antonio Marcos Fontes (Fita). Bom final de semana a todos e até semana que vem.

Sabedoria Butecular

“O silêncio nunca erra.”