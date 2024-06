Personagens folclóricos do bairro Águas Claras são tema de novo livro de jornalista brusquense

No dia 4 de julho, a jornalista e escritora de Brusque Giselle Zambiazzi lançará seu mais recente livro, “Águas Claras de Seres Encantados”.

A obra, que foi selecionada pelo último edital da Lei Paulo Gustavo, que é operacionalizado pela Prefeitura Municipal de Brusque e pela Fundação Cultural de Brusque, explora as histórias de personagens icônicos do bairro Águas Claras como Estevinho, Maria Bonita, Cantorinho, Japonês, Madalena Doida e vários outros.

Obra

Com 128 páginas, a publicação dá voz a personagens anônimos e memoráveis que povoaram as redondezas da rua Florianópolis entre os anos 1950 e 1990 e que ainda hoje habitam o imaginário popular local misturando folclore e história.

A partir de depoimentos de moradores e de entrevistas realizadas com um dos personagens, a Maria Bonita, a autora descreve as transformações do bairro e da cidade em dois períodos da nossa história recente: entre os anos 1950 e 2000 e de 2002 até os dias atuais.

“Águas Claras de Seres Encantados” é resultado do trabalho de conclusão de curso de Giselle apresentado para a graduação em Jornalismo pela Univali em 2002, quando foi realizada a primeira pesquisa. Depois de aprovado pela banca avaliadora, o trabalho permaneceu guardado até que, em 2023, a autora resolveu submetê-lo ao edital cultural mencionado.

“Esse subsídio tornou possível não só que eu pudesse me dedicar ao trabalho de revisar e atualizar o texto, como também de aprofundar muito mais a pesquisa, fazer uma busca ativa por imagens e, principalmente, distribuir toda essa tiragem gratuitamente”, destaca a autora.

Embora o foco seja o bairro Águas Claras, vários dos personagens circulavam por outros pontos de Brusque e até em cidades vizinhas, o que permite que o livro ofereça uma rica narrativa não apenas do cotidiano brusquense, mas de uma parte do Vale do Itajaí.

Além dos personagens, o texto também preserva a memória de diversos entrevistados que deixaram sua marca. Entre eles, os casais Lauro e Elsa de Marchi, Alfredo e Elza de Mello, Augusto e Luísa Lussolli, Elói e Verônica Bodenmüller, as famílias Mafra e Rudolf, o radialista Saulo Tavares, o médico Dr. Nica, entre outros.

Junto das histórias, “Águas Claras de Seres Encantados” inclui fotos da cidade em três diferentes épocas, dos entrevistados e de personagens como Madalena Doida, Thereza Doida, Japonês e Estevinho.

Mais de 200 exemplares serão distribuídos gratuitamente às famílias do bairro Águas Claras, aos entrevistados e familiares dos personagens retratados, além de escolas públicas, universidades e bibliotecas. Cinco exemplares já estão disponíveis na Biblioteca Pública Ary Cabral.

O lançamento oficial acontecerá no dia 04 de julho, às 19h, no auditório da Escola Ivo Silveira, localizada no próprio bairro Águas Claras, com um evento voltado para a comunidade local e estudantes da escola.

Sobre a autora

Giselle Zambiazzi é formada em Comunicação Social – Jornalismo pela Univali desde 2002. Trabalha na área desde 1997 e sempre teve o texto como matéria-prima.

Além de passar por redações como O Município, Rádio Cidade e Grupo RBS, foi assessora de imprensa nas prefeituras de Águas de Santa Bárbara (SP) e Guabiruba (SC). Desde 2006 produz reportagens e textos como freelancer para veículos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Criou projetos de comunicação para a promoção do turismo em Santa Catarina trazendo jornalistas de todo o Brasil para conhecerem o Estado. Tem livros publicados como ghost writer (biografias, histórias de entidades e perfis de empresas).

É coautora de “Com a Bola Toda! 100 anos do Clube Atlético Carlos Renaux” (Nova Letra, 2014) e autora de “Ninguém Segura a Vida!” (Estrada de Papel, 2023). É tradutora e adaptadora da coleção “Diários de Viagem” da Juruá Editora.

