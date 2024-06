Aluno tentar esfaquear funcionária de escola em Timbó e PM é acionada

A Polícia Militar e o Conselho Tutelar de Timbó precisaram ser acionados após um aluno, de 15 anos da Escola de Ensino Fundamental Clara Donner, entrar com uma faca na instituição de ensino e tentar esfaquear funcionária. Ainda conforme as informações, alunos viram a situação e o diretor da escola precisou intervir.

Nas redes sociais, a Escola de Ensino Fundamental Clara Donner publicou uma nota explicando a situação e informando que as devidas providências sobre o aluno seriam tomadas. Ainda conforme a nota, a instituição explicou que há medidas de segurança no espaço, mas que o aluno acabou burlando e conseguindo passar com a faca.

Confira a nota completa sobre o aluno tentar esfaquear funcionária

“Tendo como princípio norteador a parceria que Escola e Família possuem pela educação e

formação integral dos estudantes e dos indivíduos a serem inseridos numa sociedade justa, ética e coerente e com base nos pilares que alicerçam o funcionalismo público que são a Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência com todas as pessoas que transcorrem o nosso caminho, venho esclarecer, comunicar e tranquilizar nossa comunidade a respeito de um fato ocorrido no dia de hoje (quarta-feira, 19) no período vespertino, onde a medida de segurança adotada pela gestão escolar de nossa unidade de ensino foi burlada, possibilitando que um aluno estivesse em posse de uma faca, a gestão imediatamente interviu, recolheu O utensílio e conduziu o aluno a diretoria para serem adotadas as medidas protocolares.

Diante desse fato ser considerado anormal, coube a escola adotaras medidas cabíveis, dessa forma acionando o Conselho Tutelar, Policia Militar e família do aluno, também registrando a ocorrência tomando todas as providências para que toda a comunidade escolar possa estar em segurança.

Nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer fatos, entendemos e compreendemos a angústia de todos, as dúvidas são naturais, por esse motivo pedimos para que sempre procurem se certificar das informações evitando as notícias falsas, inverídicas ou distorcidas.

De toda a certeza que sempre que houver qualquer risco a integridade física, intelectual ou mental de algum aluno, vocês familiares serão os primeiros a serem informados.

Sem mais, reitero protestos de estima e consideração aos familiares e sempre estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.”

