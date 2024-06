Operação Bronze: Procon realiza ação para fiscalizar clínicas estéticas de Brusque

O Procon de Brusque realizou nesta quarta-feira, 19, uma ação para fiscalizar clínicas de estética no município. A operação Bronze contou com o apoio do Procon de Santa Catarina, da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária.

A finalidade desta ação era de encontrar clínicas que utilizassem câmaras de bronzeamento artificial com emissão de radiação ultravioleta. De acordo com a resolução número 56/2009, este método é vedado em todo o país, visto que não há benefícios que superem os riscos no uso deste tipo de equipamento.

Entretanto, durante a ação, não foram encontradas irregularidades nas cinco clínicas visitadas pelas equipes de fiscalização.

Ainda assim, pelas autoridades, a ação foi considerada um sucesso, pois foi assegurado que o consumidor brusquense está protegido deste problema. A diretora do Procon de Brusque, Raquel Schoening, comenta que o resultado mostra que as empresas estão procurando oferecer serviços dentro das leis. “O ideal é, sempre que possível, não encontrar irregularidades. Quem ganha com isso é o consumidor brusquense”.

“É importante que o consumidor de Brusque tenha a certeza que mais fiscalizações como esta serão realizadas no futuro. Nosso maior objetivo é resguardar todos os direitos dos consumidores do nosso município”, assegurou a diretora.

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: