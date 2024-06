Itapema já é um refúgio de Neymar e Neymar pai há alguns anos, mas a relação deles com a cidade mudou com o lançamento do Edify One, empreendimento de alto padrão que a NR Sports é sócia. Com VGV de R$ 600 milhões, o edifício terá 60 apartamentos que variam de R$ 9,5 milhões a R$ 40 milhões e metragens que vão de 264 m² a quase 1.000 m².

Nesta quarta-feira, 19, Neymar, acompanhado de alguns sócios do empreendimento, Ivan Buhler e Luiz Feitosa, visitou a obra, viu de perto a imponência do imóvel e compartilhou um vídeo em sua conta pessoal no Instagram.

“Estou aqui em Itapema, vim acompanhar o projeto da Edify One. Espero que vocês possam conhecer e gostar também, óbvio. Minha família e eu participamos disso aqui juntos”, comenta Neymar durante o vídeo.