Pichações começam a ser removidas em diversos pontos de Brusque

Nesta quinta-feira, 11, A Prefeitura, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, iniciou uma operação de limpeza urbana para remover pichações em diversos locais da cidade.

Os trabalhos começaram pelo Terminal Urbano. A operação de limpeza e remoção de pichações vai seguir também em outros pontos estratégicos de Brusque, como praças, monumentos e prédios públicos.

A intenção é passar a mensagem de que, com os trabalho de limpeza de hoje e os próximos que estão por vir, não há espaço para pichações e que esta prática ilegal será duramente combatida, além dos cuidados pela preservação do patrimônio público.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos Ivan Bruns Filho pediu ainda a colaboração da população nesta empreitada. “Contamos com o apoio de todos para mantermos nossos espaços públicos livres de pichações. A conscientização é fundamental para garantir o sucesso dessa iniciativa e para preservarmos a beleza de nossa cidade”, destacou Ivan.

Em um levantamento fotográfico obtido pelo jornal O Município, Brusque possui, pelo menos, 40 pontos pichados e vandalizados, inclusive o portal de entrada do perímetro urbano do município. O assunto se tornou alvo de polêmica recentemente, com a sanção da lei nº 4.631, que regulamenta o grafite e o muralismo em Brusque.

