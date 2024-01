Moradora reclama de rua tomada por terra após deslizamento no bairro Cedro Alto; veja situação do trecho

Moradores da rua Otaviano Rosa, localizada no bairro Cedro Alto, em Brusque, estão reclamando da situação da via, em que metade está tomada pela terra, após um deslizamento, e corre o risco de causar algum acidente.

Segundo a moradora, Célia dos Santos, o deslizamento aconteceu na época da última enchente na cidade, no mês de novembro. Ela também ressaltou as condições da calçada da rua e também de árvores que estão no barranco e correm o risco de caírem para a pista.

“A rua está muito perigosa. Tem árvores grandes quase caindo. Alguns vizinhos, inclusive, não frequentam mais a rua com medo de acidentes, mas ela ainda é a principal rua para muitos irem trabalhar”, contou.

Procurado pela reportagem, o secretário de Obras, Ivan Bruns, informou que a pasta tem conhecimento da situação da rua Otaviano Rosa e que na próxima semana, será feito um serviço para retirar a terra da via e uma análise sobre as barreiras, assim como as árvores.

