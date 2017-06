Motociclista é socorrido com suspeita de traumatismo craniano, no Santa Terezinha

Um casal precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, neste domingo, 25, por volta das 18h35, após um acidente registrado na rua Santos Dumont, próximo ao Stop Shop.

Segundo informações do condutor de um Honda Fit, de cor preta, placas de Florianópolis, ele cruzou a via para entrar na rua Francisco Dalago quando viu a Biz, cor azul, placa de Nova Trento, que fazia uma ultrapassagem no sentido bairro ao Centro.

O para-choque dianteiro do veículo atingiu a motocicleta e o casal foi projetado para a calçada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas, constatando, a princípio, um corte na face do condutor e suspeita de traumatismo craniano.

Ele estava confuso, porém consciente. A passageira estava muito agitada e não tinha lesões aparentes. Ambos foram conduzidos para o Hospital Azambuja.

O trânsito no local não chegou a ser interrompido e a Polícia Militar fez o registro do boletim de ocorrência.