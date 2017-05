Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar estreia nos cinemas de Brusque

O capitão Salazar (Javier Bardem) é a nova pedra no sapato do capitão Jack Sparrow (Johnny Depp). Ele lidera um exército de piratas fantasmas assassinos e está disposto a matar todos os piratas existentes na face da Terra. Para escapar, Sparrow precisa encontrar o Tridente de Poseidon, que dá ao seu dono o poder de controlar o mar.

• Este é o quinto longa da série Piratas do Caribe.

• Johnny Depp, Geoffrey Rush e Kevin McNally apareceram em todos os outros filmes da saga.

• As filmagens foram feitas em Queensland, na Austrália.

Em Brusque, o filme é exibido no Cine Gracher do shopping com sessões dubladas às 15h30 e legendadas às 18h30 e às 21h15. O filme também pode ser visto com sessões em 3D e dubladas no Cine Gracher da Havan às 15h30, às 18h30 e às 21h15.

Confira a programação completa dos cinemas em Brusque:

Cine Gracher 1

ALIEN: COVENANT

Dublado / 15h30

REI ARTHUR – 3D

Dublado / 18h30

Legendado / 21h15

Cine Gracher 2

GUARDIÕES DA GALÁXIA VOL. 2 – 3D

Dublado / 15h

A CABANA

Dublado / 18h30 e 21h15

Cine Gracher 3

PIRATAS DO CARIBE: A VINGANÇA DE SALAZAR

Dublado / 15h30

Legendado / 18h30 e 21h15

Cine Gracher Havan 1

PIRATAS DO CARIBE: A VINGANÇA DE SALAZAR – 3d

Dublado / 15h30, 18h30 e 21h15

Cine Gracher Havan 2

O RASTRO

Nacional / 16h30, 18h45 e 21h15

Cine Gracher Havan 3

VELOZES E FURIOSOS 8

Dublado / 15h30 e 18h15

CORRA!

Dublado / 21h15