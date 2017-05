Brusque apresenta projeto para aumentar a rede de abastecimento do Samae

Com apoio do deputado federal Rogério Medonça, o Peninha, o prefeito de Brusque, Jonas Oscar Paegle, o vice-prefeito Ari Vequi e a diretora do Departamento Geral de Infraestrutura (DGI), Andréa Patrícia Volkmann tiveram uma reunião com diretor do departamento de financiamento do Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, Sergio Wippel na quarta-feira, 25.

Na ocasião, os gestores apresentaram o estudo de ampliação do sistema de abastecimento de água de Brusque na Cristalina. Para essa ampliação do sistema de abastecimento do município foi solicitado o valor de R$ 30 milhões. Wippel destacou que o município pode incluir esse projeto no programa Avançar Cidade, modalidade saneamento.

Vequi afirma que estiveram no Ministério das Cidades para solicitar recurso para o aumento da capacidade de capitação e abastecimento da água de Brusque, com a criação de uma estação de tratamento no bairro Cristalina. “Acreditamos que essa nova estação vai complementar o sistema e acreditamos que com isso teremos uma capacidade para água potável para Brusque até o ano de 2045. ”

A comitiva contou também com a presença do vereador líder do governo na Câmara, Deivis Silva.