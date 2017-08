Planeta dos Macacos: A Guerra é o destaque dos cinemas em Brusque

Humanos e macacos cruzam os caminhos novamente. César e seu grupo são forçados a entrar em uma guerra contra um exército de soldados liderados por um impiedoso coronel. Depois que vários macacos perdem suas vidas no conflito, César luta contra seus instintos e parte em busca de vingança. Dessa jornada, o futuro do planeta poderá estar em jogo.

Baseado no livro La Planète des Singes, de Pierre Boulle.

A franquia já arrecadou mais de US$ 1 bilhão.

Andy Serkis disse em uma entrevista à MTV que este pode não ser o último filme da franquia.

Em Brusque o filme é exibido no Cine Gracher do shopping com sessão 3D às 15h, às 18h15 e às 21h15.

Cine Gracher 1

TRANSFORMERS: O ÚLTIMO CAVALEIRO – 3D

Dublado / 15h, 18h e 21h

Cine Gracher 2

CARROS 2 – 3D

Dublado / 16h

7 DESEJOS

Dublado / 19h

HOMEM-ARANHA: DE VOLTA AO LAR – 2D

Dublado / 21h15

Cine Gracher 3

DUNKIRK

Dublado / 16h, 18h45

Legendado / 21h15

Cine Gracher Havan 1

PLANETA DOS MACACOS: A GUERRA 3D

Dublado / 15h, 18h15 e 21h15

Cine Gracher Havan 2

EM RÍTMO DE FUGA

Dublado / 16h, 18h15 e 21h15

Cine Gracher Havan 3

MEU MALVADO FAVORITO 3D

Dublado / 15h e 19h

DETETIVE DO PRÉDIO AZUL – O FILME

Dublado / 17h

7 DESEJOS

Dublado / 21h30