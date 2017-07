Polícia Militar prende assaltante armado no Centro de Brusque

Dois homens, um deles com revólver, invadiram o Cako Lanches, no Centro de Brusque, no começo da madrugada deste domingo, 16, e anunciaram um assalto. A ação foi rápida e em seguida eles fugiram em direção à avenida Beira Rio. A Polícia Militar foi acionada e deslocou várias guarnições para as imediações.

Os assaltantes foram vistos passando a passarela em direção ao Centro 2. As buscas se concentraram na região e após a abordagem de duas pessoas, elas relataram ter visto um homem subindo em uma árvore nos fundos da empresa Breithaupt, ainda na Beira Rio.

Os policiais cercaram a área e por volta de 1h10 localizaram Jonathan de Lima Cristo, 25, morador de Gaspar. Ele estava armado com um revólver, cano longo, com seis projéteis, um deles deflagrado. Ainda foi apreendida uma quantidade em dinheiro, possivelmente levada no assalto à lanchonete. O comparsa ainda está sendo procurado.

Cristo, que já tem passagens pela polícia, estava recolhido no presídio de Itajaí e saiu em liberdade condicional no dia 21 de junho passado. Com ele foi localizada a chave de uma motocicleta que também foi encontrada pela polícia e apreendida.

A ação policial continua com o objetivo de prender o segundo assaltante. Cristo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil onde deve ser autuado em flagrante por roubo.