Polícia Civil de SC prende grupo que marcava encontros no Tinder para roubar vítimas

Nesta segunda-feira, 8, a Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou a última fase da operação Tinder. No caso, a operação teve o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável por marcar encontros, através do aplicativo de paquera, com vítimas e roubá-las. Seis pessoas envolvidas no crime foram presas. O grupo atuava na região da Grande Florianópolis.

A primeira fase da operação “Tinder” ocorreu no final de março deste ano, quando foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e quatro de prisão. O grupo criminoso praticou pelo menos três roubos de veículos na região da Grande Florianópolis, após simulação de encontro pelo aplicativo Tinder. As vítimas foram rendidas após irem aos locais previamente indicados pela autora, cujo contato inicial se deu através do aplicativo de relacionamento.

Os integrantes da quadrilha mantinham as vítimas em seu poder no interior do veículo, onde permaneciam com armas de fogo fazendo ameaças e obrigavam a fazer operações bancárias através do aplicativo bancário instalado nos smartphones roubados. Após esses fatos, abandonaram as vítimas em um local ermo em Palhoça e subtraíram os veículos, sendo que exigiam dinheiro para uma eventual devolução do veículo.7

Durante as investigações, foram identificados alguns autores diretos e beneficiários do esquema criminoso, sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão nas cidades de Florianópolis, Palhoça, Alvorada (RS), Guaíba (RS) e Bagé (RS).

A ação contou com o apoio operacional das delegacias especializadas da DEIC, Delegacia de Alvorada e de Guaíba, Polícia Penal de Santa Catarina e de Bagé e DIC de Laguna.

Assista agora mesmo!

“Jogo da mentira” trazido da Itália, brìscola é praticada em Botuverá há quase 150 anos: