Reforma da escola João Boos, em Guabiruba, deve ser finalizada em 2025

A aguardada reforma na escola João Boos, de Guabiruba, deve ser finalizada no próximo ano. O assunto foi abordado durante uma reunião entre o prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, a Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), a Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e outras personalidades, realizada nesta segunda-feira, 8. O prazo firmado para a entrega da obra é de 300 dias.

Na reunião também estiveram presentes representantes da escola, personalidades da prefeitura, assim como o proprietário da empresa responsável pela reforma, Itaquá Construções Ltda, que foi contratada através da licitação no dia 2 de julho.

O presidente da Acibr, Marlon Sassi, mencionou que a reforma da escola é algo que se estende por muitos anos e que a reunião serviu de alinhamento para alinhar as estratégias e poder entregar essa importante obra o quanto antes. “E nós, como Associação Empresarial, queremos apoiar para que isso aconteça”.

A coordenadora Regional de Educação, Flávia Dalonso, destacou que a prioridade é de finalizar a reforma visando o bem-estar e a qualidade da educação dos alunos. “Agora estamos todos empenhados para que a obra seja concluída o mais rápido possível. Nosso foco é o estudante, nossa maior preocupação sempre será essa, porque a parte estrutural compromete todo o processo de aprendizagem. Além disso, a escola é uma referência, a prioridade é entregar novamente um espaço confortável e adequado para todos”, disse.

A reforma

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, ressalta o otimismo com o atual andamento da reforma e frisa a importância de cobrar a iniciativa privada para a continuidade do projeto. Segundo ele, a empresa vencedora da licitação, Itaquá Construções Ltda, já realizou outras obras no município.

“O estado já deu o aval e a empresa que venceu a licitação é muito competente. Mas agora é preciso continuar fiscalizando para que tudo ocorra na sua normalidade. Parabenizo a entidade por se mobilizar e ajudar a concretizar essa importante obra para a educação de Guabiruba. Esperamos que nossos alunos tenham uma estrutura que eles merecem para estudar”, afirmou Zirke.

Detalhes da obra

Conforme explica o proprietário da empresa vencedora da licitação, Wilson José Franceschi, a obra teve início na terça-feira, 2 de julho, e o prazo de execução é de 300 dias. Ele conta que os trabalhos da equipe, que acontecem paralelamente às aulas na instituição, iniciaram com a limpeza do terreno.

“São cinco salas de aula e a cozinha, que é a parte mais urgente, para tirar do ginásio de esportes esses espaços improvisados. Também na parte de ampliação, demos início ao desenvolvimento do projeto estrutural de oito novas salas, mais o auditório em sistema modular, que será realizado em parceria com a Irmãos Fischer. Lembrando que tudo isto acontecerá juntamente com as atividades letivas. A escola não vai parar, temos os 300 dias para finalizar a reforma e vamos trabalhar em parceria com a direção” finalizou Franceschi.

