Acidente entre carro e moto deixa duas pessoas feridas no Guarani

Um acidente entre um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira, 10, no bairro Guarani. O fato ocorreu por volta das 10h24, na rua General Osório.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando uma equipe de socorristas chegou ao local, constatou que se tratava de uma colisão lateral. A vítima, o condutor da moto, foi encontrado sentado no local, sem o capacete e com dores na região cervical, além de dores nas pernas.

A outra vítima, de 15 anos, que também estava na motocicleta, foi encontrada sentada na calçada, também sem o capacete. Segundo os bombeiros, ele não reclamava de dores, mas possuía ferimentos no rosto e nos braços. Ele, assim como o condutor da moto, foram levados para o Hospital Azambuja.

O motorista do carro não ficou ferido e permaneceu no local

A dinâmica do acidente, assim como a identificação dos envolvidos não foi divulgada.

Leia também:

1. Conheça os métodos contraceptivos disponibilizados para as mulheres pelo SUS em Brusque

2. Membros de quadrilha que atuava em Brusque são alvos de operação sob suspeita de tráfico dentro e fora de presídios

3. Jovens são atropelados por caminhão de gás em São João Batista

4. Evolução do Brusque é insuficiente para tirar o time do Z-4; há dois confrontos diretos no caminho

5. Mãe que morreu junto com filho em acidente na BR-282 havia se curado de um câncer em junho

Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: