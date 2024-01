Homem mata companheira usando peso de porta em Blumenau

Uma mulher de 36 anos foi morta pelo companheiro, da mesma idade, na noite deste domingo, 14, no bairro Salto do Norte, em Blumenau. De acordo com a Polícia Civil, um peso de porta foi usado como arma.



O homem foi preso pela PM e conduzido à Central de Plantão Policial (CPP). Em depoimento, ele relatou que os dois discutiram por ciúmes e que ela lhe agrediu com uma faca, causando alguns ferimentos superficiais. Ele, então, teria tomado a faca dela e a atacado com um peso de porta.

Em relato à Polícia Militar, ele afirmou que teria agredido a companheira com golpes de faca e depois tentado tirar a própria vida.

A Polícia Científica não identificou marcas de faca no corpo da mulher. A posição do corpo dela indica que ela estava deitada quando foi golpeada.

O homem foi encaminhado para o Hospital Santa Isabel. Ele recebeu atendimento e foi liberado. Em seguida, realizou exame de corpo de delito na Polícia Científica e foi apresentado pela PM na CPP, sendo lavrado auto de prisão em flagrante pela prática do crime de feminicídio. Posteriormente, foi encaminhado para o Presídio Regional de Blumenau.

