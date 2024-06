Polícia Federal prende homem que armazenava e vendia imagens sexuais de crianças e adolescentes em Blumenau

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quinta-feira, 27, um homem por posse, compartilhamento e comercialização de imagens de abuso sexual infantil e de adolescentes. A prisão aconteceu em Blumenau durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal.

Segundo as informações divulgadas, a investigação teve início a partir de denúncias encaminhadas à Polícia Federal sobre a venda de imagens de abuso sexual infantojuvenil pela internet, por meio de aplicativo de mensagens.

Na plataforma, o suspeito teria criado um canal com o fim específico de comercialização de material ilícito de abuso sexual infantojuvenil.

Prisão em flagrante

Durante as buscas, a Polícia Federal encontrou no celular do homem imagens de crianças e adolescentes sendo estupradas, o que resultou na prisão em flagrante. Além do celular, foram apreendidos um computador e dispositivos de armazenamento.

O material apreendido será submetido à perícia para colher provas de abusos, de produção e compartilhamento de material impróprio na internet, assim como a existência de mais materiais.

O investigado poderá responder pelo crime de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de abuso sexual infantojuvenil.

