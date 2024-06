Morador de Brusque é indiciado por enviar fotos e vídeos do órgão sexual para criança de 11 anos de São Paulo

Um morador de Brusque foi indiciado por praticar ato libidinoso contra uma criança de 11 anos. O acusado usava as redes sociais para enviar fotos e vídeos de seu órgão sexual para a criança, que era residente do município de São Carlos.

As informações são do portal São Carlos Agora. A reportagem de O Município entrou em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, que atendeu o caso, mas não obteve informações.

Segundo os registros policiais, em duas oportunidades no mês de abril, o acusado que se identificou como “André”, usou as redes sociais para entrar em contato com a menina, afim de induzi-la a se exibir de forma pornográfica.

Além de enviar imagens para a menor, o homem, de 25 anos, também teria pedido e recebido vídeos e fotografias íntimas dela. Nos diálogos, ficou claro que o investigado tinha noção de que a vítima possuía apenas 10 anos na época.

Após as análises do caso, o Setor de Investigações da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Carlos identificou o acusado como sendo A.A.M.N, residente de Brusque.

Diante das provas, a delegada Denise Gobbi Szakal realizou o indiciamento do homem, o qual foi interrogado e teve a prisão preventiva solicitada, que se encontra em análise pela Justiça.

