Mulher morre em colisão entre caminhão e carro, em Jaraguá do Sul

Na manhã desta sexta-feira, 28, uma mulher morreu em colisão entre carro e um caminhão. O grave acidente foi registrado no km 28 da SC-110, no bairro Rio Cerro I, em Jaraguá do Sul e mobilizou o Corpo de Bombeiros, Samu, e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

A vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, dirigia o carro modelo Volkswagen Gol, com placas de Goiás. Segundo informações da PMRv, o veículo invadiu a contramão e colidiu de frente com um caminhão caçamba.

A mulher morreu presa às ferragens. Não há mais informações sobre a dinâmica do acidente e o estado de saúde do motorista da caçamba.

Leia também:

1. Carros colidem na rodovia Antônio Heil e motorista deixa local antes de polícia chegar

2. Brusque preserva histórias em casa escondida que é um sonho; clique e veja

3. Carros colidem na rodovia Antônio Heil e motorista deixa local antes de polícia chegar

4. VÍDEO – Sólo: moradores de Botuverá resgatam jogo esquecido há 50 anos

5. Fim de semana no Vale do Itajaí poderá chegar a 2ºC, alerta Defesa Civil

Assista agora mesmo!

Testemunhas relembram queda de avião em Guabiruba que matou piloto e copiloto em 1995: