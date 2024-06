O Barateiro Havan Futsal foi eliminado da Copa Mundo na tarde desta sexta-feira, 28, ao perder por 5 a 2 para o Taboão/Magnus-SP no ginásio Odilon Reinhardt, em Cascavel (PR). Repetindo o confronto da última rodada da fase de grupos, o time brusquense saiu atrás no placar, buscou o empate duas vezes, mas sofreu gols no final da partida.

Restando 7min54 no primeiro tempo, Júlia recebeu a cobrança rasteira de escanteio dentro da área e completou de primeira, surpreendendo a marcação e a goleira Luiza: 1 a 0 para o Taboão.

O empate do Barateiro veio rapidamente, na mesmíssima moeda. Após cobrança de escanteio, Calou finalizou rasteiro, de dentro da área, e a bola passou entre as pernas da goleira, faltando 6min15.

Faltando 49 segundos para o intervalo, Natalinha fez boa tabela, se desmarcou e finalizou na saída de Luiza: 2 a 1, e o time brusquense novamente atrás no placar.

Na segunda etapa, o Barateiro buscou o empate novamente. Após ótima jogada de Bella, Kassi recebeu a bola e cruzou rasteiro para Thalita balançar as redes.

O jogo começou a ser definido nos minutos finais. Luana, de pênalti, e Lori levaram o placar a 4 a 2. Nos segundos finais, quando o Barateiro já tinha partido para o tudo ou nada com goleira-linha, Luana Moura marcou o quinto.

Próximo jogo

O Barateiro Havan Futsal enfrenta novamente o Taboão, às 19h30 da próxima sexta-feira, 5, em Luiz Alves, pela Liga Feminina de Futsal (LFF).

