Com dúvidas na escalação, Brusque enfrenta o CRB em Maceió

O Brusque enfrenta o CRB às 21h desta segunda-feira, 1º, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda há desfalques importantes por lesão no quadricolor, mas há novidades na lateral-direita, com Cristovam e Ronei mais próximos de um retorno. Uma vitória fora de casa é fundamental para a equipe não se deixar afundar no Z-4.

O técnico Luizinho Vieira segue sem poder contar com diversos jogadores. Luiz Henrique se recupera de lesão muscular, assim como Alex Ruan e Guilherme Queiróz. O goleiro Georgemy está fora por uma inflamação no joelho direito.

Por outro lado, o lateral-direito Ronei está à disposição e Cristovam, que atua na mesma posição, faz trabalhos de transição. Ele já realiza atividades no gramado e progride na recuperação.

No treino desta sexta-feira, 28, realizado no Olaria, em Guabiruba, a equipe realizou as atividades sem Jhemerson, Dentinho e Matheus Salustiano. O trio foi poupado por desgaste, mas a expectativa é de que todos viajem a Maceió.

Há sete jogadores pendurados no Brusque: Éverton Alemão, Wallace, Alex Ruan, Serrato, Dionísio, Rodolfo Potiguar e Jhemerson.

A escalação do Brusque pode ter mudanças. Pode ir a campo um time titular com Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace, Marcelo; Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio; Dentinho (Diego Mathias), Paulinho Moccelin; Olávio (Keké).

Contudo, uma outra possibilidade é até mesmo a utilização de três zagueiros, com Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Ronei), Éverton Alemão, Ianson, Wallace, Marcelo; Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio; Paulinho Moccelin e Olávio (Keké).

No Z-4

Para sair do Z-4 nesta rodada, o Brusque precisa vencer o CRB e, também na segunda-feira, 1º, a Chapecoense precisa perder para o Santos na Vila Belmiro. Além disso, será necessária uma grande virada sobre a Chape no saldo de gols. O quadricolor tem saldo -8, contra -1 do Verdão d’Oeste.

A rodada começa com o Brusque no 18º lugar, com 11 pontos, nove gols marcados e 17 sofridos. A equipe não perde há três partidas, com vitória sobre o Ceará e empates diante de Avaí e Ituano.

CRB

O CRB começa a rodada como 17º colocado da Série B, com 12 pontos, mas tem dois jogos a menos que todos os times próximos na tabela de classificação. Vem de vitória em casa sobre o lanterna Guarani, por 1 a 0, no estádio Rei Pelé.

Há cinco jogadores pendurados: o lateral-direito Diogo Hereda; os meio-campistas Caio César e Gegê; e os atacantes Léo Pereira e Facundo Labandeira, sendo que este deve ser desfalque por lesão.

Nesta semana, a diretoria regatiana acertou as rescisões dos contratos de quatro jogadores: o meia Jorginho, o meia-atacante Alejandro Viniegra e os atacantes Alexander Díaz e Welder.

O lateral-esquerdo Willian Formiga pode figurar entre os titulares, após um período afastado por lesão. Um time provável tem Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Gustavo Henrique, Jorge (Willian Formiga); Rômulo (João Pedro), Gegê, Falcão; Mike, Anselmo Ramon e Léo Pereira.

Arbitragem

O trio é paulista. Fabiano Monteiro dos Santos, auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Rafael Tadeu Alves de Souza. José Jaini Oliveira Bispo (AL) é o quarto árbitro.

Vinícius Gomes do Amaral (MG) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Helen Aparecida Gonçalves Araújo (MG).

CRB x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 20h30.

