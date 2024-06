MP-SC recorre sentença e homem que assassinou bebê e mulher em Blumenau tem pena aumentada

Kelber Henrique Pereira, condenado por matar a companheira Jéssica Mayara Ballock, de 23 anos, e o filho de três meses, Théo, teve a pena, que havia sido fixada em 62 anos no julgamento em 2023, para 70 anos de reclusão, oito anos a mais. O crime aconteceu em julho de 2022, em Blumenau.

O aumento da pena aconteceu após o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) recorrer à sentença dada no júri popular de 2023. A 4ª Câmara Criminal aceitou o recurso e aumentou a pena do condenado.

Segundo o titular da 9ª Promotoria de Justiça de Blumenau, Promotor de Justiça Carlos Alberto da Silva Galdino, responsável pela acusação do réu, apesar da pena inicial de 62 anos alcançada no Tribunal do Júri no ano passado, o caráter hediondo dos homicídios o motivou a recorrer da sentença.

“Parecia um preciosismo, um exagero, quando interpusemos um recurso diante de uma pena tida por todos como alta, mas o contato direto com o caso nos mostrou que a retribuição dada era insuficiente para a brutalidade das mortes e, ainda que aumentada em quase 15%, permanece, por uma limitação dada pela Lei, ainda aquém do que a monstruosidade do caso exige”, disse.

Sobre o crime

Após passar o dia na casa do sogro, Kelber teria comprado drogas, mas como a companheira não concordava com isso, ele teria usado uma parte e jogado o restante das drogas fora. Depois disso o casal foi dormir.

Ao lado da cama do casal tinha um berço onde Theo dormia, Jessica deitava ao lado do berço, Kelber no meio e o filho mais velho na outra ponta da cama. Segundo o delegado, a criança estava presente no momento do crime.

O delegado conta que em determinado momento da noite, Kelber acordou e agarrou a companheira pelo pescoço, e também arrastou a vítima para o chão. Ele foi até a cozinha pegar uma faca, retornou ao quarto e passou a faca no pescoço de Jéssica. Segundo o delegado, o laudo mostra que ele esfaqueou a vítima mais de uma vez e com muita força.

Após matar a companheira, o bebê começou a chorar muito. O autor teria tirado o bebê do berço, colocado na cama e também passou a faca pelo pescoço. Segundo o delegado, por pouco ele não decapitou a criança. O delegado não tem dúvidas que o filho mais velho presenciou os crimes. Após os assassinatos, o autor teria escolhido algumas roupas e fugido com a criança mais velha.

O delegado reforçou que Jessica era contra o uso da droga por parte do companheiro. Ele também comentou sobre o caso da garota de programa que foi encontrada morta em Gaspar e que estava com Kelber em um hotel no dia do nascimento do filho mais novo. No entanto, este caso não é julgado no momento, visto que ocorreu em Gaspar.

O delegado relatou que Jessica era muito reservada e que apesar dos questionamentos da família sobre a relação com Kelber, ela nunca teria informado nada sobre possíveis violências sofridas.

