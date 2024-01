Polícia vai investigar ossada humana encontrada em Itapema

Uma ossada humana foi encontrada por volta das 14h desta quinta-feira, 4, em uma área de mata na rua 109, na praia de Itapema. Junto aos ossos, também foi achado uma bermuda colorida.

De acordo com a Polícia Militar, a ossada foi encontrada por populares que estavam cortando o mato no local e avistaram alguns ossos e um crânio. Ainda não se sabe se os ossos pertencem a um homem ou uma mulher.

A Polícia Civil também foi acionada para o caso. Agora, os ossos passarão por perícia para saber o sexo e se houve um homicídio ou foi morte natural.

Esta é a segunda vez que encontram ossadas humanas em Itapema. No dia 12 de dezembro, na região do Morro Novo Horizonte, os ossos foram achados juntos com uma bicicleta por uma geóloga, que acionou as autoridades.

