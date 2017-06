Policiais impedem mulher de cair em golpe telefônico

Um homem avisou a Polícia Militar, no sábado, 3, pela manhã de que sua esposa havia recebido uma ligação de que teria sido sorteada em uma promoção da empresa Oi.

Para receber o prêmio, a mulher precisava ir até uma agência bancária da Caixa Econômica, onde seriam repassadas novas orientações.

Com as informações, a PM foi até a agência e encontrou a mulher já no caixa eletrônico, onde acessava a conta para realizar os procedimentos solicitados pelo golpista. Os policiais prestaram orientações à mulher e evitaram que ela caísse no golpe.