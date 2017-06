Jovem é detido após causar confusão em festa e ameaçar policiais

Um jovem de 21 anos precisou ser detido pela Polícia Militar após causar confusão em uma festa, no fim da tarde de sábado, 3, na rua Natalin Floriani, no bairro Limeira. Quando os policiais chegaram na residência, constataram que o rapaz havia colidido o carro contra o muro e estava caído sobre a calçada com lesões na cabeça e rosto.

Aos policiais, ele contou que havia sido agredido por dois homens durante uma discussão na casa onde ocorria a festa. Após ser agredido, ele conta que foi até o carro e com intenção de matar os agressores, acelerou na direção em que estavam.

O proprietário da casa em que ocorria a festa contou para a PM que o rapaz chegou no local, pediu para participar do evento e foi aceito. Durante um jogo de dominó, o rapaz começou a jogar cerveja na cabeça do dono da festa, sendo mandado embora. Com a negativa de deixar a festa, iniciou a discussão.

Os PMs afirmam que o rapaz estava com sinais visíveis de embriaguez. Por conta dos ferimentos, ele precisou ser encaminhado ao Hospital Azambuja pelo Corpo de Bombeiros. Horas mais tarde, os mesmos policiais foram chamados por um médico no hospital para conter o jovem que estava bastante alterado e agressivo.

Os policiais acompanharam o atendimento do rapaz, que recebeu pontos na cabeça e no braço esquerdo. Ao sair do hospital, no fim do atendimento, o jovem viu seus familiares e voltou a se tornar agressivo. Neste momento, ele começou a desacatar os policiais e ainda tentou agredir um dos soldados. Ele precisou ser algemado e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.