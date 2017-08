Policial de Brusque recebe prêmio de reconhecimento, em Florianópolis

O policial militar, cabo Conrad Fernando Bittencourt Mafra, do 18º Batalhão da PM de Brusque, recebeu a premiação regional do Programa Institucional de Reconhecimento e Valorização Profissional (Valorem). O ato ocorreu na sexta-feira, 18, no quartel do comando-geral, em Florianópolis.

Mafra foi o primeiro colocado na categoria pró-atividade, da 7ª Região da PM.

O Valorem tem como objetivo reconhecer e homenagear os policiais que se destacam no desempenho técnico-profissional.

O programa começou a ser aplicado na PM em 2012 e abrange as 11 regiões da Polícia Militar de Santa Catarina.