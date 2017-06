Ponte perto do terminal urbano é interditada por dano na estrutura

A Ponte Arthur Schlösser, perto do terminal urbano de Brusque, está completamente interditada nesta quinta-feira, 1, desde as 5h. O motivo é o rompimento de um dos pilares que sustentam a estrutura.

A Defesa Civil fechou a ponte por precaução e uma nova avaliação só poderá ser feita quando o nível rio Itajaí-Mirim baixar, informa o órgão. Enquanto isso, a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) fiscalizará o local.

Além da ponte, as duas avenidas Beira Rio estão fechadas para o trânsito de veículos devido ao nível do rio. Com isso, quem está no Centro também não consegue acessar a Ponte Mário Olinger, perto do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o diretor da Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram), Luis Henrique Blumer, a pasta ainda estuda qual medida será tomada para minimizar o impacto do fechamento da ponte do terminal urbano.

A recomendação é para que as pessoas evitem ir para o Centro da cidade, pois o trânsito está prejudicado. Não existe previsão, até o momento, para a liberação da ponte, tampouco das duas avenidas Beira Rio.

Segundo Blumer, o cancelamento das aulas nas redes estadual e municipal de ensino nesta quinta-feira pela manhã deverá reduzir os problemas. As creches também estão fechadas. O transporte coletivo funciona com atrasos devido à interdição da ponte e a conservação de algumas ruas, segundo o diretor da Setram.

Nas próximas horas, a Setram deve divulgar se fará mudanças no trânsito do Centro. Uma das alternativas estudadas é transformar a ponte estaiada Irineu Bornhausen em mão dupla. No entanto, isso ainda não está valendo, ressalta a Setram.