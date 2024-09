População de SC deve ultrapassar a do RS até 2070

Demografia 1

Projeções populacionais divulgadas em agosto pelo IBGE e analisadas pela “Folha de S. Paulo” indicam que SC chegará a 2070 com a segunda maior população da região Sul (10,4 milhões), ultrapassando o Rio Grande do Sul (9,1 milhões). O Paraná, hoje o mais populoso dentre os três sulinos, deve chegar a 2070 com quase 11,5 milhões de habitantes, um contingente 3% menor do que o deste ano (11,8 milhões).

Demografia 2

De acordo com os demógrafos, em SC há o efeito de uma economia mais diversificada, com presença de setores como indústria e turismo, além da agropecuária.

Sem polarização

A atual campanha eleitoral em SC é marcada pela baixa polarização Bolsonaro-Lula. Quem conseguiu isso, talvez até sem querer, foram os 40 deputados estaduais quando passaram a se organizar por bancadas regionais, como do Oeste, Serra, Sul, Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. Bancadas que fazem reuniões periódicas para destinação de recursos alocados pelo Legislativo, dentre outras motivações. Assim, a ideia é que discussões ideológicas percam espaço para problemas mais concretos.

Lançamento

Catarinense de Joinville, por anos militante na mídia impressa de SC, e irmão do falecido artista plástico Antônio Mir, o jornalista, escritor e pesquisador Luiz Mir lançou ontem em São Paulo seu novo livro, “Brasil Apartheid – Genética de Populações” (Geração Editorial). Mir é autor de “O Paciente – O Caso Tancredo Neves”, que inspirou um filme do mesmo nome, de Sérgio Rezende.

Mancha

A decantada imagem da Ilha de SC com 42 praias, para todos os gostos, sofre um inesperado baque com a “eleição” de uma delas, da localidade de Pântano do Sul, como a mais poluída do Brasil, conforme estudo da organização não governamental Sea Shepherd. O que a caracteriza é o acúmulo de plásticos, apesar de ser considerada própria para banho. A pesquisa envolveu mais de 7.000 km da costa brasileira e 306 praias.

Altruísmo

O maestro e oboísta Alex Klein, idealizador e diretor artístico do Festival Internacional de Música de SC (Femusc), está promovendo uma campanha de arrecadação online para viabilizar a participação de 22 alunos de países da África na próxima edição de evento, de 12 e 25 de janeiro de 2025, em Jaraguá do Sul. . A vaquinha está disponível no link https://gofund.me/cbebac61

Violência

Ontem, 24, foi o Dia Estadual de Combate à Violência e Exploração Sexual Infantil, que merece reflexão. Em 2023, as Promotorias de Justiça das comarcas catarinenses apresentaram 1936 denúncias por estupro de vulnerável – o que representa 5,3 casos por dia.

Cereja no bolo

No biliardário mercado imobiliário de Balneário Camboriú e entorno há uma expectativa enorme quanto a uma cereja que pode ser colocada no bolo, brevemente: a aprovação, pelo Congresso Nacional, de projeto de lei que regulamenta os jogos de azar e apostas no país a partir da instalação de resorts com cassinos.

Inclusão

A propósito da passagem, sábado, 21, do Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, o Ministério do Trabalho e Emprego em SC informa que em agosto deste ano foram contabilizadas mais de 50 mil vagas para PCDs no Estado. Destas, estão preenchidas mais de 32 mil, o que representa um percentual de ocupação de cerca de 64%. A maioria (40%) são pessoas com deficiência física, seguidos daqueles com deficiência visual (19%) e auditiva (18%).

Terrorismo 1

Ficou pronto para análise na última comissão da Câmara dos Deputados, a de Constituição e Justiça, projeto de lei da deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) que a preside, incluindo entre os crimes de terrorismo a invasão de propriedades privadas. Esta ação recebe o termo jurídico de esbulho possessório. Descreve a posse de um bem de forma ilegal, ou seja, quando alguém ingressa em uma propriedade e priva o legítimo possuidor do uso e gozo do bem, sem o devido direito ou autorização.

Terrorismo 2

No que é uma das maiores derrotas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), o texto altera a lei 13.260/16, que define o terrorismo como a prática de um ou mais indivíduos em razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública.