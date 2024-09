Brusque registra redução de quedas de carros no rio em comparação com ano passado

Em 2024, apenas uma ocorrência de queda de carro em rio foi registrada em Brusque. Já no ano passado, foram quatro. A redução nos casos foi de 75%. O jornal O Município questionou a Polícia Militar e a Diretoria de Trânsito para entender os motivos da queda.

O diretor de Trânsito, Renato Bianchi, afirma que um dos motivos para a redução são as obras de recuperação da Beira Rio. Ele explica que a sinalização dos serviços obriga o condutor a diminuir a velocidade nas avenidas, o que é o motivo mais comum para esse tipo de ocorrência.

“Com as obras que estão sendo feitas na Beira Rio, os condutores estão transitando em uma velocidade mais baixa e com mais cuidado. Também foi feita uma nova sinalização após a enchente, o que tem ajudado a diminuir esse tipo de ocorrência”, diz.

Ele frisa que o trecho entre a Viva Academia até a agência dos Correios é o local em que foram registradas mais quedas de carros no rio e, no momento, é onde está sendo feita a recuperação da avenida.

Já o comandante da Polícia Militar de Brusque, tenente-coronel Pedro Machado, também afirma que, nos casos em que a PM foi acionada, a causa do acidente foi a alta velocidade.

Ele detalha que em alguns pontos da Beira Rio, como a curva da ponte dos Bombeiros, são mais propícios para essa ocorrência.

Primeiro caso do ano passado

No dia 17 de março de 2023, um carro caiu no rio Itajaí-Mirim durante a madrugada. O acidente ocorreu na avenida Bepe Rosa, conhecida como Beira Rio, próximo à ponte da Bilu.

Conforme o relatório da PM, o proprietário do veículo Fiat Strada Trek, um homem de 54 anos, estava presente no local do acidente.

Ele informou aos policiais que, por volta das 2h30, seu filho, de 23 anos, ligou para relatar que havia sofrido um acidente de trânsito. O veículo foi encontrado horas depois e a cena foi registrada em vídeo.

Carro de aplicativo cai no rio

Outro acidente envolvendo um carro no rio Itajaí-Mirim ocorreu na noite do dia 23 de abril. O incidente aconteceu na avenida Beira Rio, no bairro Santa Terezinha.

O carro pertencia a um motorista de aplicativo. Segundo o relatório do Corpo de Bombeiros, acionado por volta das 18h, o homem, de 31 anos, foi encontrado fora do veículo após o acidente.

O motorista apresentava apenas escoriações no braço direito e relatou que dirigia um Fiat Mobi prata, ano 2022. De acordo com a PM, ele estava embriagado.

O motorista alegou aos bombeiros que voltava de uma corrida de transporte de aplicativo na Beira Rio, quando outro veículo cortou sua frente, causando o acidente.

Ele também informou que o outro carro não prestou socorro. A vítima optou por não ser encaminhada ao hospital. A identidade do motorista não foi divulgada no relatório dos bombeiros. Segundo a PM, o homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas legais.

Susto no fim da margem esquerda

No dia 27 de junho, um carro quase caiu no rio Itajaí-Mirim ao chegar ao final da avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, margem esquerda da Beira Rio. A pista termina no bairro Santa Terezinha, em Brusque.

A cidade estava com nevoeiro na manhã, o que pode ter contribuído para o incidente. Equipes do Corpo de Bombeiros compareceram ao local e relataram que o ocorrido não teve gravidade.

Última queda

A última queda de 2023 ocorreu na manhã do dia 22 de agosto. Um carro caiu no rio Itajaí-Mirim em um trecho da avenida Beira Rio, perto do Sesc.

O veículo era um Kia vermelho. O motorista conseguiu sair do carro antes da queda no rio e está bem. Ele informou à reportagem que transitava pela avenida Beira Rio quando um carro saiu da rua Moritz Germano Hoffmann e cortou sua frente, causando o acidente.

O estado de saúde do motorista foi informado pelo jornal O Município, que também mostrou o estado do veículo após a queda.

Números em 2024

Em 2024, a única ocorrência registrada de queda de carro foi no dia 4 de fevereiro. Um carro caiu em um ribeirão próximo à cachoeira do Taquaruçu, no bairro Cedro Alto.

Informações preliminares indicaram que um homem, que testemunhou o acidente, ajudou as vítimas a saírem do veículo e que todos estavam bem.

De acordo com a Polícia Militar, quando os policiais chegaram, não havia mais ninguém no carro. A PM informou ainda que o veículo havia saído da pista e caído na água.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: