Mutirão de Castração segue com inscrições abertas para gatos em Brusque

No próximo sábado, 28, ocorre a terceira edição do Mutirão de Castração em Brusque. Para esta ação ainda há 20 vagas abertas para gatos. As vagas são exclusivas para moradores do bairro Limeira Baixa, Limeira Alta.

Conforme o setor de Bem Estar Animal, da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema) as vagas são remanescentes devido à desistência ou reprovação de outros inscritos.

Os interessados devem cadastrar seu animal de estimação de forma on-line. Os gatos devem estar em caixa de transporte e não há limite de peso para o procedimento. A ação ocorrerá entre 7h30 e 12h, ao lado da Unidade Básica de Saúde da região.

Ao todo há 206 animais cadastrados para esta edição. Para todas as castrações, será fornecido um kit de medicamentos pós-operatório, roupa cirúrgica/colar elizabetano, microchipagem (quando necessário) e vacina antirrábica.

Até o momento já foram realizados 349 castrações em cães e gatos, nas duas primeiras edições. Até o final do ano, a previsão é que devem ser realizadas cerca de 1.300 castrações em cães e gatos, com um investimento de R$ 300 mil.

Ecoponto e Tampinhas do Bem

Durante a realizado do mutirão, será disponibilizado o ecoponto, para descarte correto de eletroeletrônicos. É possível descartar pilhas, baterias, além de eletrônicos.

Além disso, serão arrecadadas tampinhas plásticas para a campanha Tampinhas do Bem, promovida pela Unimed. Podem ser entregues tampas de produtos diversos como refrigerantes, água mineral, suco, leite, produtos de limpeza, creme dental, tampas de caneta e shampoo.

