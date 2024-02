Por briga na final da Série C, Olávio e Rodolfo Potiguar não jogam na Copa do Brasil

O Brusque tem dois desfalques por suspensão para a partida desta quarta-feira, 28, contra o Sampaio-RR, pela primeira fase da Copa do Brasil. Olávio e Rodolfo Potiguar estão suspensos por conta da briga em que se envolveram com jogadores do Amazonas, na final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Os dois jogadores foram julgados em 21 de novembro pela segunda comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do futebol, assim como o atacante Diego Tavares, que teve sua condenação com suspensão convertida em advertência. Rodolfo Potiguar foi punido com duas partidas de suspensão, enquanto Olávio foi suspenso por um jogo. As punições foram mantidas no Pleno, em julgamento realizado em 18 de dezembro.

Portanto, Olávio fica de fora do jogo contra o Sampaio-RR. Rodolfo Potiguar ainda terá que cumprir outro jogo de competição nacional. Caso o Brusque não perca para o clube roraimense, cumprirá suspensão contra o ABC, pela segunda fase da Copa do Brasil. Em caso de eliminação, o volante ficará de fora da partida da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Outros dois adversários foram julgados: os goleiros Edson Mardden e Marcão, com dois jogos de suspensão. Contudo, conforme o advogado de defesa do Amazonas no caso, Osvaldo Sestário, Edson Mardden teve sua pena convertida em doação de cestas básicas. Ele foi o goleiro titular na vitória do Amazonas por 1 a 0 sobre o Independente-AP, na primeira fase da Copa do Brasil.

