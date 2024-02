Gestante é levada para hospital após cair e fraturar perna no Nova Brasília

Uma gestante de 24 anos foi encaminhada ao Hospital Azambuja após sofrer uma queda da própria altura e fraturar a perna no bairro Nova Brasília, na rua Francisco Severino, em Brusque. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, 26.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes encontraram a vítima sentada apresentando uma fratura fechada na perna. A mulher estava com 24 semanas de gestação.

Após avaliação dos socorristas, ela foi levada para o hospital. Mais detalhes da ocorrência não foram divulgados.

