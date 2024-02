Homem se joga em rio após tentar matar ex-mulher no Vale do Itajaí

Um homem se jogou no rio Itajaí-Açu após tentar matar a esposa a facadas, durante a manhã desta segunda-feira, 26, em Indaial. O caso aconteceu por volta das 13h. O Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade foi acionado.

Chegando no local, os bombeiros já entraram no rio, tentando localizar o homem. Após as buscas, o homem foi encontrado ainda na água. Em seguida ele foi retirado, e encaminhado para a Polícia Militar. Durante a abordagem, testemunhas relataram que ele havia se jogado no rio por vontade própria.

Ainda durante o atendimento, os bombeiros foram informados de que o homem havia se jogado no rio após tentar matar a esposa a facadas, em uma residência próxima ao rio. Ela teve graves ferimentos, foi atendida pelo Samu e em seguida, conduzida ao Hospital Beatriz Ramos.

A ocorrência ainda está em andamento pela Polícia Militar e Polícia Civil. A identidade do casal não foi divulgada.

Assista agora mesmo!

O que motivou mudança de padroeiro na capela do bairro São Pedro | Templos de Guabiruba: