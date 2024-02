Vitor Kley fará show em Brusque; saiba quando

O cantor Vitor Kley se apresentará em Brusque no dia 25 de maio, no Pavilhão da Fenarreco, pelo Replay Festival. Além de Kley, Dazaranha, Veltk e Sunset também sobem ao palco. Os ingressos ainda estão disponíveis para venda.

O evento é uma das atrações do Brusque Motorcycle, que acontece do dia 24 a 26 de maio.

A venda de ingressos ocorre no site aquitemingressos.com.br. Os preços são de R$ 50 + taxa para ingressos promocionais e R$ 80 + taxa para área VIP.

Para reservar mesas e camarotes é possível entrar em contato com o número (47) 9 8481-9905. O show acontece no piso superior do Pavilhão.

O Replay Festival é promovido pela agência Replay J2L Entretenimento.

