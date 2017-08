Postos de combustíveis deverão informar se a gasolina comercializada é formulada ou refinada

Reforma eleitoral

O deputado federal Celso Maldaner (PMDB-SC) participou, junto com o Givaldo Carimbão (PHS-AL), do programa de TV “Câmara em Debate” sobre a reforma política. Defendeu a chamada cláusula de desempenho, pela qual os partidos que não atingirem certo número de votos não terão representatividade. Assim diminuiria substancialmente o número de agremiações, a maioria “interesseiras”. Tem razão.

Gasolina 1

A partir do dia 8 de setembro todos os postos de combustíveis de SC deverão informar se a gasolina comercializada é formulada ou refinada, conforme lei sancionada pelo governador Raimundo Colombo. Fato desconhecido do consumidor, os dois tipos de combustíveis têm composições diferentes. O refinado é produzido dentro do sistema da Petrobras, com petróleo cru. O formulado é composto de resíduos de petróleo, ou seja, de sobras, de pior qualidade, evidentemente.

Gasolina 2

Placas informativas em fonte legível terão que ser afixadas. Segundo o texto da lei estadual 17.171, o posto que não cumprir a determinação, estará sujeito à multa, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. O valor irá para o Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), do Ministério Público de SC.

Catarina

Gaúcho de Encantado, 72 anos, o ex-prefeito e ex-deputado estadual e federal Odacir Zonta receberá, em data a ser agendada conjuntamente pelo Legislativo e Executivo, o título de cidadão catarinense.

Ler

A redução de pena por meio da leitura de livros, que já existe em SC, poderá ser prevista em lei. É o que estabelece projeto do senador Cristovam Buarque (PPS–DF), que tem o objetivo de incentivar a recuperação dos detentos.

Necessidade

O TJ-SC aceitou prontamente o pedido de licença médica por 30 dias, para tratamento de saúde, do desembargador Eduardo Gallo, suspeito de receber propina para dar voto favorável em ação milionária. Precisa mesmo, inclusive psicológico. Enquanto isso o Judiciário catarinense continua contabilizando o prejuízo imenso à sua imagem pelo insólito ocorrido semana passada.

Importância menor

Os maiores veículos da mídia impressa nacional, todos passando por uma pindaíba sem tamanho, não precisaram mobilizar sucursais em SC para destacar o caso da denúncia de propina feita por um advogado contra um desembargador, semana passada, no TJ-SC. Ao contrário do passado, não existem mais as tais sucursais, sempre muito bem montadas. Servem-se de correspondentes, na maioria prestadores de serviços, os chamados free-lancer.

Gente

Como era de se esperar, vem causando muita repercussão a identificação, pela Polícia Civil do balneário de Canasvieiras, em Florianópolis, do motorista que atropelou três pessoas, e fugiu sem prestar socorro, na saída de uma festa, domingo, na vizinha praia de Jurerê. É Sérgio Orlandini Sirotsky, 21 anos, filho de Sérgio Sirotsky, um dos donos do grupo RBS, que terça-feira, em nota, pediu desculpas às vítimas. O rapaz envolveu-se em outro caso policial em Florianópolis, em 2010 quando, junto com dois amigos adolescentes, foi denunciado pelo estupro de uma menor de idade.

Como?

O cidadão se pergunta, incrédulo: como pode estar solto o jovem marido de 32 anos que apresentou-se à polícia, domingo, após matar a esposa na frente das filhas, de 16 e 3 anos, em Biguaçu? Tão revoltante é saber que as duas meninas pediram proteção, que foi negada, na delegacia local. Quem as atendeu foi um delegado.

Vizinhança

Ironia. O complexo da Secretaria de Segurança Pública, com três torres e 30 mil metros quadrados de área construída, inaugurado anteontem no bairro Capoeiras, na parte continental de Florianópolis, fica bem próxima a uma comunidade historicamente dominada pelo tráfico de drogas. Não faltará o chamado “laboratório” para avaliar ações.

Papa pop

Certamente o papa Francisco conseguiu mais alguns milhares de admiradores ao enviar carta a um casal gay de Curitiba, abençoando o batismo de cinco filhos adotivos. Uma lição não só para muitos católicos hipócritas, como para um segmento conservador da política e do judiciário brasileiro.

DETALHES

O Conselho Nacional de Educação faz reunião hoje e amanhã em Florianópolis. Tem em pauta reuniões de trabalho sobre o Movimento pela Base Nacional Comum Curricular, reforma do ensino médio.

A Federação Nacional dos Médicos vai provocar a Comissão de Ética da Presidência da República a se manifestar sobre as polêmicas do ministro da Saúde, Ricardo Barros, autor da afirmação de que a categoria precisava parar de “fingir” que trabalha. Afirmação, é preciso dizer, que tem boa dose de verdade quando o serviço é público.