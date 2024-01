Prazo para inscrições no edital Wilson dos Santos vai até março; premiações variam de R$ 10 a 25 mil

A Fundação Cultural de Brusque anuncia que o período de inscrições para o prêmio Wilson Erasmo Quintino dos Santos foi prorrogado até o dia 1° de março de 2024.

O edital cultural é financiado com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, e destinará o total de R$ 300 mil para os projetos selecionados, visando contribuir com a produção cultural em diversas áreas e estimular a produção artística no município.

As categorias do edital oferecem premiações que variam de R$ 10 mil a R$ 25 mil. As inscrições, que iniciaram em 30 de outubro de 2023, podem ser realizadas de maneira online até 1° de março, às 18h, através do link.

O prêmio Wilson dos Santos tem como objetivo contemplar a execução de projetos que promovam e estimulem a produção artística e cultural em Brusque, abrangendo as seguintes áreas: música, artes cênicas, dança, teatro e circo; cinema, fotografia e vídeo; literatura; artes gráficas; artes visuais e plásticas; folclore, cultura popular, artesanato, artes e ofícios; patrimônio cultural material e imaterial; bibliotecas e livros; arquivos históricos, instituições e espaços de memória; design e moda; jogos digitais e internet.

O edital, conforme o Projeto de Lei Ordinária 091/2022 e suas emendas aprovadas, também conta com categorias exclusivas para ações que promovam e divulguem a igualdade racial.

