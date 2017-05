Prefeito Jonas cumpre agenda em Brasília

O prefeito de Brusque, Jonas Paegle, já está em Brasília onde cumprirá agenda até quinta-feira, 25. Além dele, integram a comitiva o vice-prefeito Ari Vequi, a diretora do Departamento Geral de Infraestrutura (DGI), Andréa Patrícia Volkmann e o reitor da Unifebe, Günther Lother Pertschy.

Nesta terça-feira, 23, o grupo possui reuniões no Ministério da Saúde, Defesa Civil, Ministério da Educação e Turismo. “Vamos entrar em contato com três ministérios somente hoje, temos várias coisas pendentes, que tentaremos viabilizar. Além disso tentaremos providenciar outros recursos com auxílio do senador Dário Berger e o deputado Peninha”, explica o prefeito.

“Viemos atrás de recursos para o município. Temos vários projetos a serem entregues nos ministérios e vamos ver a melhor forma de viabilizar recursos para nossa cidade”, ressalta Vequi.