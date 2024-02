Prefeito projeta “diversos desafios” para 2024 em discurso na primeira sessão do ano na Câmara de Brusque

Como é tradicional, o prefeito abriu a primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Brusque com discurso nesta terça-feira, 6. André Vechi (PL) analisou os trabalhos no ano de 2023 e fez projeções para 2024.

Vechi, que tomou posse no fim de setembro após a vencer a eleição extemporânea convocada após a cassação de Ari Vequi (MDB), destacou as dificuldades enfrentadas pela cidade em 2023, como o próprio processo eleitoral inesperado, e também a enchente que Brusque enfrentou, que deixou cerca de R$ 30 milhões em prejuízos.

Apesar das dificuldades, Vechi listou algumas conquistas de sua administração, como avanços na saúde, incluindo a realização de 6 mil exames e procedimentos realizados, e a implantação da telemedicina, e também na educação, com a inauguração do CEI Raio de Sol II e abertura de concurso para contratação de 500 profissionais, entre outros.

Para 2024, o prefeito, entre outros objetivos, projetou a abertura do Pronto Atendimento do bairro Santa Terezinha, a realização de manutenção de estruturas ainda prejudicadas pela enchente, a nova concessão do transporte coletivo e também a internação involuntária de moradores de rua que não aceitam auxílio.

Por fim, Vechi agradeceu aos vereadores pela postura e diálogo e espera que o mesmo aconteça em 2024.

“São diversos desafios para enfrentar neste ano. Contamos com o apoio de vocês, para analisar as propostas, mas também para nos trazer as demandas, os vereadores estão mais próprios da população. Contem com o Executivo para sermos parceiros e viabilizar as demandas”, disse aos vereadores.

