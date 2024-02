Rick Zanata deixa liderança do governo na Câmara de Brusque: “não me sinto alinhado a esse grupo”

O vereador Rick Zanata (PRD) anunciou na sessão desta terça-feira, 6, que não é mais o líder do governo na Câmara de Brusque.

De acordo com Rick, apesar de ter sido escolhido para representar o governo na casa, ele se sente alheio à administração desde o início do governo André Vechi (PL).

“Acredito que muitos aqui e na prefeitura nem sabiam que eu era líder do governo. Não me sinto alinhado a esse grupo em ideias e ações. Não quero apenas ter um cargo bonito. Fiz tudo o que pude para que o André e o Deco (Batisti, vice) fossem eleitos. Emprestei minha credibilidade para que eles vencessem a eleição, mas parece que estou alheio aos trabalhos. Desde então sequer recebi convite para dialogar com prefeitura e secretarias. Sequer fui apresentado ao secretariado. Desejo boa sorte, a cidade merece uma gestão de primeira linha como foi prometido”, disse.

Rick afirma que volta a ser um vereador independente, como era no início do seu mandato, e que deixou seu nome à disposição do PRD em reunião com a presidência estadual para disputar as eleições como candidato a prefeito ou vice.

