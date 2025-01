Prefeito Zirke anuncia mudanças em cargos do primeiro escalão do governo municipal

Durante a cerimônia de posse nesta quarta-feira, 1º, o prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), anunciou a mudança em algumas pastas do primeiro escalão do governo municipal.

Ulissis Otto vai assumir o cargo de secretário de Meio Ambiente, substituindo Bruna Lyra Colombi.

Já a Secretaria de Turismo terá como nova responsável, Clausia Regina Boos, substituindo Letícia Morgana Fischer. Na pasta de Assistência Social, Habitação e Emprego, Meri Bohn substitui Neide Luzeti Hort.

Zirke também anunciou a criação do cargo de chefe de gabinete, que ficará a cargo de Edimar Albino. O prefeito espera, principalmente, melhorar a articulação política.

Novas mudanças não são descartadas por Zirke nas próximas semanas. Ele agradeceu o empenho dos titulares anteriores das pastas, mas destacou que espera que os novos responsáveis façam um trabalho ainda melhor no novo mandato. O prefeito acrescentou, ainda, que eles estarão em uma espécie de regime de “experiência” nos primeiros três meses do ano para mostrar “que é possível fazer mais com menos”.

“Quando indicamos qualquer pessoa, ela tem que vir com muita coragem e dedicação, e mais, transparência e honestidade. É o que povo espera dessa administração”.

