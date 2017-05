Prefeitos da região usam redes sociais para se aproximar da população

Parte do cotidiano de boa parte da população, as redes sociais têm sido cada vez mais usadas pelos prefeitos dos cinco municípios da região para se relacionar com a população. De acordo com levantamento de O Município, o prefeito de São João Batista, Daniel Netto Cândido, tem a maior audiência no Facebook.

Netto Cândido tem o perfil de político mais moderno. Jovem, ele está em seu segundo mandato à frente da prefeitura e conta que usa o Facebook para se relacionar com os eleitores desde 2013. O prefeito batistense tem mais de 17 mil curtidas na sua página na maior rede social do mundo.

O smartphone é um amigo quase inseparável de Netto Cândido. Ele usa a rede social para mostrar ações da prefeitura e também atos de sua agenda. Por exemplo, nesta semana, o prefeito esteve em Brasília, na Marcha dos Prefeitos.

“Fiz uma live [transmissão ao vivo] para mostrar o que estamos fazendo em Brasília, porque tem gente que acha que viemos passear, mas estamos trabalhando”, diz. As transmissões em vídeo são uma característica do político, que as usa mais do que a média dos colegas da região.

Um caso de sucesso citado por ele aconteceu durante a campanha no ano passado. Ele conta que, no segundo debate, resolveu não participar porque temia o enfrentamento de militantes. “Na hora do debate, eu fiz uma live falando o porquê de eu não ir e falando das minhas propostas”.

Netto Cândido diz que também presta atenção aos comentários no Facebook para saber como suas políticas estão sendo recebidas. Em alguns casos, ele pede inclusive que os secretários tomem atitudes a partir do que foi dito no Facebook.

É uma ouvidoria informal, conta o prefeito. Contudo, dá muito trabalho mantê-la. Netto Cândido verifica periodicamente – inclusive antes de dormir – o Facebook.

Sem comentários

O prefeito de Botuverá, José Luiz Colombi, o Nene, usa o Facebook com bastante frequência para divulgar os atos da prefeitura. As atualizações são mais constantes do que na própria página da prefeitura. “A minha estratégia é divulgar e não comentar”.

Por meio dos comentários, Nene consegue medir a receptividade das obras e ações divulgadas. De modo geral, o resultado é positivo, diz o prefeito. “Sempre olho as críticas de forma construtiva. Claro que tem a oposição, aí a gente pondera”.

Uso moderado

Já a página Matias e Zirke, do prefeito e vice de Guabiruba, é menos atualizada, mas também conta com boa audiência. São divulgadas, principalmente, ações da prefeitura. Kohler desativou seu perfil pessoal durante as eleições do ano passado e desde então não o reativou.

A página é mantida pela assessoria de imprensa, mas ele e o vice Valmir Zirke participam das postagens e decisões. “São ferramentas importantes, logicamente, tomando cuidado para não se promover pessoalmente”.

Já o prefeito de Nova Trento, Gian Francesco Voltolini, não mantém página pessoal. Ele concentra toda a comunicação na página da prefeitura.

Jonas Paegle, de Brusque, tem um perfil criado recentemente, o qual divulga alguns de seus atos no dia a dia.

Especialista avalia prós e contras para políticos

Camila Renaux, consultora em marketing digital, avalia que o uso das redes sociais por parte de políticos é importante, porém exige cuidado e estratégia. “Eleitores com questionamentos, especialmente em redes sociais como o Facebook, precisam ser ouvidos, respondidos com rapidez e clareza. Falar sobre política e não sobre eleição, explicar linhas de atuação, ouvir o eleitor e estabelecer vínculos são algumas das oportunidades do uso desses canais”.

A onda da política nas redes sociais surgiu em 2009, após a eleição presidencial de Barack Obama, nos Estados Unidos. No entanto, a especialista aponta que Obama sempre foi ativo no Twitter, portanto, ele apenas capitalizou a sua audiência.

Por isso é importante ser presente e ter um objetivo claro nas redes sociais. “Um grande empecilho é a atuação pouco estratégica em redes sociais, sem entendimento do verdadeiro objetivo de estar lá. Falar mais do que ouvir, ignorar perguntas e dúvidas, ser pouco transparente, não respeitar as diretrizes do marketing de permissão e tratar as redes como propaganda pura, fazendo dos perfis meros ‘santinhos digitais’ são erros que nenhum eleitor que ver”, afirma Camila.

Ainda que o Facebook seja largamente usado, a especialista ressalta que é importante ter em mente que se trata de apenas uma amostra da opinião da população, e deve-se ponderar que os ânimos estão acirrados neste momento.

Raio-x da atuação no Facebook

Jonas Paegle

Prefeito de Brusque

Perfil pessoal

Amigos: 1.703

Uso: principalmente para divulgar atos da agenda do prefeito

Matias e Zirke

Página da chapa eleita

Curtidas: 3.837

Uso: divulgações sobre ações da prefeitura, do prefeito, do vice e do Partido Progressista

Daniel Netto Cândido

Prefeito de São João Batista

Página

Curtidas: 17.207

Uso: informações sobre a ação da prefeitura e da agenda do prefeito. Uso intenso, com vídeos e textos informativos

Gian Francesco Voltolini

Prefeito de Nova Trento

Página

Curtidas: 4.673

Uso: a última postagem foi feita em 22 de dezembro de 2016

José Luiz Colombi, o Nene

Prefeito de Botuverá

Perfil pessoal

Amigos: 3.719

Uso: intensa divulgação de visitas e atos como prefeito