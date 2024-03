Prefeitura aplica 230 toneladas de asfalto em ruas de Brusque

No último fim de semana, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos realizou um multirão de serviços com foco na recuperação asfáltica de diversas vias da cidade.

Apenas na rua Abraão de Souza e Silva, no Bateas, foram aplicadas mais de 24 toneladas de asfalto.

Outro trabalho realizado foi o de reperfilagem, que consiste na aplicação de uma fina camada de mistura e/ou remendos localizados. Esta técnica é utilizada quando uma parte maior do asfalto já está comprometida.

Nesta reperfilagem, foram beneficiadas as ruas João Victorino Mafra, no Cedro Alto, com 30 toneladas de asfalto, enquanto a rua David Hort, no Dom Joaquim, recebeu mais de 180 toneladas deste material para a recuperação da via.

O secretário de Obras Ivan Bruns Filho destacou que o trabalho realizado irá trazer muito mais qualidade de vida para quem trafega nestas vias. “Este é mais um mutirão voltado para atender as demandas dos moradores que tanto sofrem com ruas esburacadas. Somente neste fim de semana, aplicamos mais de 230 toneladas de asfalto na recuperação de vias de grande importância para nosso município”, finalizou.

