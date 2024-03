Youtuber Pedro Loos, do canal Ciência Todo Dia, é homenageado pela Câmara de Brusque

O youtuber Pedro Loos, do canal Ciência Todo Dia, recebeu uma comenda de mérito cultural da Câmara de Vereadores de Brusque nesta terça-feira, 5. A homenagem aconteceu por iniciativa de Rogério dos Santos (Republicanos), ressaltando a relevância nacional e a importância do conteúdo do brusquense para a democratização do conhecimento científico.

Pedro tem canal do Youtube há mais de uma década e atualmente tem 4,8 milhões de inscritos. Além disso, ele possui mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Seu conteúdo aborda ciência, física, química, educação e astronomia com uma linguagem acessível e descontraída.

Em 2023, Pedro venceu o prêmio iBest 2023, maior premiação da internet no Brasil, na categoria “Cultura e Curiosidade”.

Pedro agradeceu aos vereadores pela homenagem, destacou a importância de seus pais na sua trajetória de sucesso e também o orgulho de levar para o Brasil o nome da cidade de Brusque.

“Muitas pessoas não sabem e se surpreendem quando descobrem que eu sou de Brusque. Nossa cidade é incrível em muitas coisas, incluindo a produção de conhecimento. Sou brusquense com orgulho, minha família inteira é daqui. O Ciência Todo Dia já passou de 1 bilhão de visualizações contando todas as plataformas. Fico feliz em ter essa projeção falando de coisas boas, ciência e educação”, disse durante a sessão.

