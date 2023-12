Prefeitura de Brusque abre concurso público para a Secretaria de Educação; saiba quais cargos e salários

A Prefeitura de Brusque publicou o edital 001/2023 para a contratação em caráter efetivo de diversas vagas para a Secretaria de Educação. Os cargos disponíveis são destinados a Professores, Coordenadores Pedagógicos, Psicólogo Educacional, Assistente Social Educacional e Monitores.

Desta vez, a prova será aplicada pela Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE). As inscrições iniciam no dia 10 de janeiro de 2024, às 16h, e seguem até o dia 9 de fevereiro às 12h. A prova teórica está prevista para ser aplicada no dia 10 de março.

Para se inscrever e consultar o edital, o candidato deve acessar este site, na seção de concursos, e selecionar Brusque. Após ler o edital completo, o candidato deve preencher os requerimentos necessários para a inscrição e realizar o pagamento da taxa de inscrição, lembrando-se sempre das datas que constam no edital.

Os valores da inscrição variam de acordo com a exigência do cargo. Para Ensino Superior, o valor é de R$ 150; Ensino Médio R$ 120; Ensino Fundamental R$ 80.

A secretária de Educação, Franciele Mayer, enfatiza a importância de o candidato ler o edital completo e esclarecer todas as dúvidas antes de realizar a inscrição. “O edital define as normas para o Concurso Público. A empresa terá um ponto de atendimento presencial, no Centro Municipal de Inclusão Digital (CMID), na Arena Multiuso”.

As vagas são para nível fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.789,04 a R$ 5.486,99 com carga horária entre 20h e 40h.

Cargos com exigência de Ensino Superior:

Assistente Social Educacional – R$ 5.486,99 – 30h

Coordenador Pedagógico – R$ 4.114,80 – 40h

Professor de Anos Iniciais – R$ 3.578,08 – 40h

Professor de Arte – R$ 1.789,04 – 20h

Professor de Atendimento Especializado – AEE – R$ 3.578,08 – 40h

Professor de Ciências – R$ 1.789,04 – 20h

Professor de Educação Especial – Intérprete de Libras – R$ 3.578,08 – 40h

Professor de Educação Física – R$ 1.789,04 – 20h

Professor de Educação Infantil – R$ 3.578,08 – 40h

Professor de Ensino Religioso – R$ 1.789,04 – 20h

Professor de Filosofia (Cidadania Ética para Anos Iniciais) – R$ 1.789,04 – 20h

Professor de Geografia – R$ 1.789,04 – 20h

Professor de História – R$ 1.789,04 – 20h

Professor de Língua Estrangeira – Inglês – R$ 1.789,04 – 20h

Professor de Língua Portuguesa – R$ 1.789,04 – 20h

Professor de Matemática – R$ 1.789,04 – 20h

Psicólogo Educacional – R$ 1.789,04 – 40h

Com exigência de Ensino Médio:

Monitor Escolar II – R$ 1.990,35 – 40h

Monitor Escolar III – R$ 1.990,35 – 40h

Com exigência de Curso de Ensino Fundamental:

Monitor I – R$ 1.714,70 – 40h

