Prefeitura de Brusque doa terrenos para empresa e igreja

A Prefeitura de Brusque enviou esta semana ao poder Legislativo dois projetos de lei nos quais solicita autorização para doação de duas áreas públicas para uma empresa e para a Paróquia São Luis Gonzaga.

Os imóveis que serão doados servirão, respectivamente, para transferência e ampliação das atividades da H2Oleo – empresa que trabalha com gordura vegetal e animal reciclada -, e também para a instalação de um centro de evangelização da Igreja Católica.

Ambas as doações, entretanto, necessitam de autorização do poder Legislativo local.

O pedido do prefeito Jonas Paegle é para que a Câmara vote com urgência o projeto de lei que doa área à igreja, já para o terreno que será doado à H2Oleo não há essa pressa toda.

O primeiro terreno, que fica na rua Professora Solange Margo Gomes, na localidade Cerâmica Reis, bairro Steffen, possui 3,2 mil metros quadrados, e foi uma solicitação da Comunidade de São Francisco de Assis, vinculada à Igreja Católica.

O termo de doação foi celebrado mais de cinco anos atrás, em janeiro de 2012, entretanto, o processo de desmembramento para a transferência de escritura foi concluído somente em 15 de dezembro do ano passado.

Segundo a prefeitura, a obra do centro de evangelização já está sendo executada pela comunidade, e deverá ser concluída em outubro deste ano, daí a necessidade de que sejam iniciados rapidamente os procedimentos legais.

Nesse caso, a Câmara tem até 30 dias para apreciar o projeto de lei.

Instalação de empresa no Limeira

No caso da empresa H2Oleo, foi feito um pedido de doação de imóvel e concessão de incentivos fiscais ainda em 2013, para expansão das atividades da empresa.

O município decidiu acatar o pedido, após a solicitação ter sido aprovada pela Comissão de Análise de Projetos Incentivados da prefeitura.

A área escolhida para doação fica no bairro Limeira, no chamado distrito industrial. Atualmente, a sede da empresa fica no bairro Guarani, e com o novo terreno, sua estrutura será ampliada.

A empresa iniciou suas atividades há pouco mais de cinco anos, e atua no ramo de coleta e reciclagem de óleo e gordura vegetal e animal.

Segundo a prefeitura, o empreendimento gerará no mínimo 24 empregos diretos, além de outros 58 empregos indiretos, fora os terceirizados, “contribuindo para o desenvolvimento econômico do município”.

O terreno tem 1,9 mil metros quadrados, e a doação atende à Lei do Plano Municipal de Incentivo às Empresas, aprovada em 2001, durante o governo Ciro Roza.

Conforme a empresa informou à prefeitura, o investimento consistirá na construção de um galpão de aproximadamente 100 metros quadrados, além dos demais materiais necessários, totalizando R$ 150 mil.

A expectativa é que se possa produzir mensalmente 30 mil litros de óleo e gordura refinados.

Os terrenos doados

H2Oleo

Área: 1.916,26 m²

Local: Distrito industrial, bairro Limeira

Objetivo: transferência de sede e ampliação das atividades da empresa

Paróquia São Luiz Gonzaga

Área: 3.272,60 m²

Local: Rua Professora Solange Margo Gomes, Cerâmica Reis

Objetivo: implantação, pela igreja, de um centro de evangelização