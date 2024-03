Prefeitura de Brusque envia à Câmara projeto para firmar empréstimo de R$ 100 milhões junto ao BRDE

A Câmara de Brusque enviou, em regime de urgência, projeto que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) no valor de até R$ 100 milhões. O texto será votado em data posterior.

Os valores serão destinados ao investimento em infraestrutura, envolvendo a construção de novas pontes, drenagens, abertura de novas vias e pavimentações. O objetivo é criar um sistema mais eficiente de transporte e mobilidade urbana.

De acordo com o projeto enviado à Câmara, deste total, R$ 65 mi serão utilizados para abertura de novas vias. Já o investimento em pontes será de cerca de R$ 19,2 mi. Além disso, serão utilizados R$ 11,3 mi em drenagens e R$ 4,5 mi em pavimentações.

Segundo a prefeitura, a escolha pelo financiamento via BRDE se deu pelo reconhecimento do mesmo como um agente parceiro do município e pela qualificação do banco para operações financeiras.

A prefeitura, em parecer técnico, destaca que o investimento visa melhorar a mobilidade do município, diminuir emissão de poluentes, melhorar condições de trafegabilidade e conceder diversas alternativas de uso (veículos, bicicletas e pedestres) com segurança aos usuários. A prefeitura acredita que as obras refletiram “de forma benéfica na economia da cidade, tanto pelos retornos econômicos decorrentes dos investimentos como pelas atividades socioeconômicas em geral”.

