Prefeitura de Brusque se manifesta após professor da rede municipal ser preso por estupro de vulnerável

Um professor de 39 anos foi preso na tarde da sexta-feira, 12, em Brusque, pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável. A Prefeitura de Brusque, através de uma nota, se manifestou sobre os desdobramentos da prisão.

Na publicação, a prefeitura informou que o caso estava em investigação pelas autoridades competentes desde o ano de 2017 e transcorria em segredo de justiça.

Também divulgou o fato de que o delito em questão não ocorreu nas dependências da escola, mas sim em um ambiente externo.

Confira o restante da nota:

“Diante da gravidade dos fatos e em consonância com os princípios éticos e morais que norteiam a administração pública, as medidas cabíveis para a demissão do servidor já foram devidamente encaminhadas. Reiteramos o compromisso da Prefeitura de Brusque com a segurança e bem-estar de nossos estudantes e da comunidade em geral. Neste sentido, reafirmamos nosso repúdio a qualquer tipo de conduta criminosa e garantimos que os valores e diretrizes da educação serão preservados com rigor”.

Caso

O mandado de prisão foi cumprido por volta de 15h10. Ele foi detido no momento em que dava aula em uma escola do município. A Polícia Militar não informou o bairro ou a unidade em que ele trabalhava devido à gravidade do caso.

Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Brusque.

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: