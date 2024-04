Nesta edição, vamos apresentar um panorama detalhado sobre as chuvas deste sábado, 13, e o impacto no Itajaí-Mirim.

A preocupação com o nível do rio tem sido uma constante entre os moradores, devido às precipitações incessantes.

Em resposta, realizamos uma coleta de dados precisos, focando nos volumes registrados, principalmente na região de suas cabeceiras, em Vidal Ramos.

As informações obtidas, juntamente com imagens, indicam que, até o momento, Brusque pode ficar tranquila quanto a uma eventual enchente.

As imagens e dados de Vidal Ramos e Presidente Nereu, onde se encontram as nascentes principais, sugerem uma situação estável.

Para esclarecer melhor esta condição positiva, segue uma tabela com os índices pluviométricos medidos desde sexta-feira até o início da tarde de hoje.

Os dados indicam que as localidades do Alto Vale, situadas nas proximidades das nascentes, tiveram menores índices de precipitação.

Por outro lado, as cidades do Médio Vale, incluindo Brusque e municípios vizinhos, apresentaram, até então, volumes de chuva mais significativos.

Destaca-se, particularmente, o bairro Lajeado Alto, que registrou um acúmulo de 124,5mm até as primeiras horas da tarde deste sábado.

Chuvas em números

Chuvas prosseguem

O meteorologista Piter Scheuer prevê que as chuvas continuarão afetando Brusque e região durante este sábado, com possibilidade de persistirem até terça-feira, 16.

Embora não se espere precipitações contínuas, Scheuer ressalta que alguns episódios de melhorias são esperados.

Contudo, a predominância será de céu nublado, o que deve limitar aberturas prolongadas de sol.

O rio em Vidal Ramos

Concluindo esta pauta, vamos agora exibir algumas imagens enviadas pelo casal João e Bel Finck, residentes do bairro Centro, em Vidal Ramos.

As fotos então capturam com clareza a tranquilidade reinante, proporcionada pelo rio Itajaí-Mirim na manhã deste sábado.

Esta serenidade é um reflexo direto dos reduzidos índices de precipitação observados no município, descartando, assim, qualquer possibilidade de enchentes em Brusque.

*Fotos: João e Bel Finck/Vida Ramos >>

Fotos: Ciro Groh/Brusque >>

