Prefeitura de Guabiruba abre inscrições para Bolsas de Estudos

A Prefeitura de Guabiruba, por meio da Comissão Municipal de Avaliação de Bolsa de Estudos, informa que estão abertas as inscrições para concessão de Bolsa de Estudo, referente ao segundo semestre de 2017, aos universitários de Guabiruba regularmente matriculados em entidade de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e que atendam aos critérios que constam no edital publicado no site: www.guabiruba.sc.gov.br.

Os interessados deverão ler o edital e comparecer à Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua 10 de junho, nº 253, anexo à Câmara de Vereadores, ou imprimir no site o formulário de inscrição ou renovação e devolvê-lo, devidamente preenchido e acompanhado da documentação até o dia 21 de julho.

A Prefeitura reforça que os interessados devem ficar rigorosamente atentos aos prazos de entrega de recibos e documentação que constam no edital e também deverão cumprir horas de trabalho voluntário, que serão solicitados conforme a necessidade do município.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação pelo telefone 47 3308-3102.