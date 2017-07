Equipe de Brusque conquista medalha de ouro no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu

A equipe brusquense Clube Feijão/Nova União participou de 6 a 9 deste mês da 10ª edição do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo.

Liderada pelo mestre Valter Gomes e os professores Alessandro Veber, Alisson Zanon e Rodrigo Moresco da Silva, a equipe trouxe ótimos resultados para o município. Ao todo, dez atletas de Brusque participaram da competição e conquistaram oito medalhas: três de ouro, duas de prata e três de bronze.

O evento foi realizado na cidade de São Paulo, no ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera. Foram disputados todas as categorias: masculino e feminino, desde a categoria pré-mirim (4 e 5 anos) até a categoria máster 6 (acima de 56 anos).

As categorias pré-mirim até infanto juvenil (4 a 15 anos de idade) são disputadas nas faixas branca, cinza, amarela, laranja e verde. A categoria juvenil (16 e 17 anos) é disputada nas faixas branca, azul e roxa. Já nas categorias adulto e másters as disputas nas faixas branca, azul, roxa, marrom e preta.

Medalhas

Alisson Zanon – faixa preta máster 2 peso médio – Medalha de Bronze

James Rudolf – faixa roxa máster 3 peso pesado – Medalha de Bronze

Carlos André da Silva – faixa roxa máster 3 peso leve- Medalha de Prata

Juliana Dourado – faixa azul máster 2 peso médio – Medalha de Ouro

Cleiton Inocente – faixa branca adulto meio pesado – Medalha de Ouro

Jeferson Coelho – faixa branca máster 1 leve – Medalha de Bronze

Pedro Rodrigues Teixeira – faixa amarela – Medalha de Prata

Luíz Fernando Coelho – faixa branca – Medalha de Ouro